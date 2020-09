Stal Mielec wygrała pierwszy mecz po awansie do PKO Ekstraklasy. W 5. kolejce pokonała 3-2 Piasta Gliwice.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Podbeskidzie Bielsko-Biała. Krzysztof Brede: klaps na goły tyłek. Wideo INTERIA.TV

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu Stal Mielec - Piast Gliwice



Reklama

Pierwsze 20 minut było bezbarwne. Ciekawej zrobiło się po faulu Mikkela Kirkeskova na Macieju Domańskim w polu karnym. Przewinienie nie było ewidentne i sędzia Jarosław Przybył zdecydował się obejrzeć sytuację na monitorze VAR. Po analizie orzekł, że piłkarz Piasta przewinił i wskazał na "wapno".



Do piłki podszedł sam poszkodowany. Domański wyprowadził w pole Placha i pewnie wykorzystał "jedenastkę", dając Stali prowadzenie.



Później gospodarze nie mieli dobrych sytuacji. Atakował Piast, ale piłkarzom z Gliwic brakowało precyzji. W efekcie do przerwy przegrywali.

Druga połowa była znacznie ciekawsza. Piast wyszedł z szatni bardzo zmotywowany i w pierwszych ośmiu minutach strzelił dwa gole.



W 49. minucie głową do siatki trafił Michał Żyro. Pięć minut później bramkę zdobył Dominik Steczyk.



Stal nie miała zamiaru się poddać. Już minutę po trafieniu Steczyka doprowadziła do wyrównania, po trafieniu Mateusza Maka.



Gospodarze, mimo że są beniaminkiem, to grali z Piastem, jak równy z równym. Zdominowali rywali i zdołali zdobyć zwycięską bramkę. Po pięknej, koronkowej akcji ponownie piłkę w siatce umieścił Mak.



Piast jeszcze w tym sezonie nie wygrał. Dla Stali było to z kolei pierwsze zwycięstwo po awansie do PKO Ekstraklasy. Ostatni raz wygrali 11 maja 1996 roku, kiedy pokonali 4-1 Stomil Olsztyn. Tym samym jedynym beniaminkiem bez wygranej pozostaje Podbeskidzie Bielsko-Biała.



MP



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę PKO Ekstraklasy