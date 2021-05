W miniony weekend kibice Stali Mielec cieszyli się z niezwykle ważnego triumfu drużyny nad Lechem Poznań (2-1). Teraz usłyszeli jednak niepokojące wieści. Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN poinformowała, że beniaminek nie otrzymał licencji na grę w PKO Ekstraklasie w przyszłym sezonie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jasna Strona Białej Gwiazdy. Wnioski po meczu z Legią (Odcinek 30., gość Franciszek Smuda). Wideo INTERIA.TV

Reklama

Na posiedzeniu Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN rozpatrzyła wnioski o przyznanie prawa do gry drużynom w PKO Ekstraklasie oraz na drugim i trzecim poziomie rozgrywkowym.



W opublikowanym we wtorek komunikacie czytamy, że Stal nie otrzymała prawa do gry w najwyższej klasie.



Klub zapowiedział już, że zamierza złożyć odwołanie od tej decyzji. Klub nie spełnił kryteriów F.01, F.03 oraz F.04 "Podręcznika licencyjnego". Pierwszy z wymienionych punktów dotyczy rocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, drugi braku zaległych zobowiązań z przeprowadzonych transferów, a trzeci mówi między innymi o zobowiązaniach wobec pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.



Stal Mielec zamierza odwołać się od decyzji

Reklama

- W związku z decyzją komisji licencyjnej PZPN klub FKS Stal Mielec złoży w trybie natychmiastowym odwołanie i przedłoży stosowne dokumenty wypełniające wszystkie niezbędne oczekiwania licencyjne - głosi klubowy komunikat.



Więcej na temat decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych przeczytasz TUTAJ - kliknij .





TB