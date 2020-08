Marcin Flis, który grał w Ekstraklasie w Piaście Gliwice czy GKS Bełchatów, został piłkarzem PGE FKS Stali Mielec. Jego kontrakt ma obowiązywać rok, jest jednak opcja przedłużenia go o kolejne 12 miesięcy.

W drużynie beniaminka Ekstraklasy zawodnik - urodzony 10 lutego 1994 r. - ma grać z numerem 6. na koszulce.

"Jako młodzieżowiec występował w drużynach: Stok Zakrzówek, Sygnał Lublin i w Ruchu Chorzów. Był reprezentantem Polski w drużynach U-17, U-18, U-19 i U-20. Z młodzieżowej drużyny Ruchu Chorzów w 2011 r. przeszedł do drugiej drużyny Bełchatowa, skąd po roku trafił do pierwszej ekipy, spędzając tam cztery lata. Kolejnym klubem Flisa był Piast Gliwice, skąd na zasadzie wypożyczenia trafił do drużyny GKS Katowice" - przypomniano we wtorkowym komunikacie mieleckiego klubu.

Potem pomocnik ten grał jeszcze w Górniku Łęczna i Sandecji.

Stal sezon ligowy rozpocznie w niedzielę. Na wyjeździe zmierzy się z Wisłą Płock.

