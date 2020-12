- Remisu w ciemno nie biorę. My zawsze gramy o trzy punkty - podkreślił trener piłkarzy PGE FKS Stali Mielec Leszek Ojrzyński przed piątkowym meczem Ekstraklasy z Legią w Warszawie.

Zespół Ojrzyńskiego w tabeli zajmuje przedostatnie, 15. miejsce z dorobkiem 10 punktów. W poprzednim spotkaniu zremisował u siebie z Lechem Poznań 1-1. Legia jest liderem.

- Niektórzy mówili przed spotkaniem z Lechem, że pewnie remis byśmy wzięli w ciemno. Ale nie, nie wzięlibyśmy tego remisu. My gramy zawsze o trzy punkty. Nie lubię "gdybać" przed spotkaniem, tym bardziej jeśli to dotyczy mojej drużyny. Zabawa może być i można sobie gdzieś typować wyniki, ale to bardziej tak humorystycznie. Tutaj jest poważna gra, będziemy chcieli pokonać Legię, ale też wiemy, że będzie to bardzo trudne" - powiedział w środę opiekun dwukrotnych mistrzów Polski (1973, 1976).

Jego zdaniem remis z ekipą z Wielkopolski zwiększy wiarę piłkarzy w swoje umiejętności. Uważa on jednak, że Legia to najlepsza obecnie ekipa w Polsce.

- Dla mnie jest to co roku 100-procentowy pewniak do mistrzostwa kraju i Pucharu Polski. To się nie zmienia. Zawsze są tam zawodnicy z największą jakością w lidze - dodał Ojrzyński.

Po ostatnim pojedynku ligowym w tym roku jego zawodnicy dostaną krótki urlop, jednak dostaną też rozpiski z ćwiczeniami do wykonania.

- 4 stycznia badaniami zaczynamy okres przygotowawczy. 10 stycznia wylatujemy do Turcji, a tam mamy rozegrać cztery sparingi. Mam nadzieję, że ten plan zostanie zrealizowany. 20 stycznia wracamy do kraju - poinformował trener mielczan.

Po powrocie do Polski ma się jeszcze odbyć jedna gra kontrolna. Pierwszy pojedynek ligowy w 2021 roku drużyna z Podkarpacia rozegra 1 lutego, u siebie ze Śląskiem Wrocław.

Mecz Legii ze Stalą odbędzie się w piątek o godz. 20.30.

autor: Rafał Czerkawski

Zdjęcie Leszek Ojrzyński / PAP/Darek Delmanowicz / PAP

