Stal Mielec. Leszek Ojrzyński: Musimy w końcu zdobyć trzy punkty

"Musimy zrobić wszystko, aby w końcu zdobyć w meczu nie jeden a trzy punkty" - powiedział trener ekstraklasowych piłkarzy PGE FKS Stali Mielec Leszek Ojrzyński. W poniedziałek jego podopieczni, na swoim obiekcie zagrają z Podbeskidziem Bielsko-Biała.

Dwukrotni mistrzowie Polski (1973, 1976) w tym roku jeszcze nie wygrali spotkania ligowego. W Mielcu trzy razy zremisowali (ze Śląskiem Wrocław 0-0, Cracovią 0-0 i Wisła Płock 2-2) i raz przegrali (z Lechią Gdańsk 0-1). Poza tym na obiektach rywala ulegli Górnikowi Zabrze 1-2 i Piastowi Gliwice 1-2.



"Myślę, że presja nie będzie miała wpływu na grę moich zawodników, musimy wierzyć w swoją siłę. Ostatnie mecze pokazały, że stwarzamy bardzo dużo sytuacji, bardzo klarownych. Są drużyny w czołówce tabeli, które w trakcie spotkań mają o wiele mniej sytuacji do zdobycia gola, ale swoje okazje wykorzystują. Na przykład Legia Warszawa oddała we Wrocławiu dwa celnie strzały. Po jednym z nich zdobyła gola i wywiozła trzy punkty. My potrzebujemy dużo sytuacji, aby zdobyć gola. Poza tym jak zdobywamy jedną czy nawet dwie bramki, to się okazuje za mało, aby zdobyć trzy punkty" - powiedział opiekun mielczan podczas konferencji prasowej, która odbyła się w piątkowy wieczór.



Podkreślił, że pojedynek z Podbeskidziem nie jest "o życie". Także nic nie słyszał, aby władze Stali - w przypadku braku wygranej - chciały go zwolnić. Jego zdaniem takiego określenia można użyć gdy drużyna rozgrywa ostatnie spotkanie, w którym może wywalczyć prawo dalszej gry na danym poziomie. Tak w przypadku poniedziałkowego meczu nie jest.



Jego zdaniem jednym z czynników, które zwiększą szansę na wygraną w spotkaniu z Podbeskidziem jest zagranie "na zero z tyłu". Zwrócił uwagę, że Stal musi szczególnie uważać na grę "Górali" przy stałych fragmentach gry. Właśnie po takich elementach meczu bielszczanie zdobywają ostatnio większość goli.



Dodał, że sytuacja zdrowotna w drużynie jest bardzo dobra: "Wszyscy są do naszej dyspozycji".



Podopieczni Ojrzyńskiego zajmują obecnie ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 16 punktów. Podbeskidzie jest o "oczko" wyżej (15. miejsce), ma 18 pkt.



Poniedziałkowe spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00.



Autor: Rafał Czerkawski