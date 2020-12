Po szalonej końcówce spotkania Lech Poznań zremisował ze Stalą Mielec 1-1. Goście długo nie mogli doprowadzić do wyrównania, jednak wzięli się za odrabianie strat w końcówce starcia i niemal udało im się finalnie wygrać.

Spotkanie z Lechem Poznań było wyjątkowe dla trenera Stali Mielec Leszka Ojrzyńskiego, dla którego był to 200. mecz w roli szkoleniowca na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce.



Gospodarze od samego początku meczu prezentowali się bardzo dobrze i szybko zdobyli optyczną przewagę. Zawodnicy z Poznania często nie mogli sobie poradzić z wysokim pressingiem Stali i w poczynania gości wkradała się niedokładność. Braki w koncentracji bez zawahania wykorzystała Stal.



W 27. minucie spotkania obrońcy Lecha całkowicie zgubili w polu karnym Andreję Prokicia, który najwyżej wyskoczył do piłki zagranej przez jednego z klubowych kolegów i głową dopełnił formalności. Po bramce Stali obraz gry nie zmieniał się. Gospodarze przeważali, jednak nie potrafili zamienić tego na bramki.



Druga część gry również mogła się o wiele lepiej rozpocząć dla gospodarzy. Stal była dziś bardzo mocna po stałych fragmentach gry. Dośrodkowanie z rzutu rożnego na gola niemal zamienił Łukasz Zjawiński. Napastnik uderzył piłkę głową, a ta odbiła się od słupka bramki Bednarka.



Niewykorzystana okazja mogła się zemścić już po chwili. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłkę do bramki nieco szczęśliwie wbił Mikael Ishak. Szczęśliwie bowiem napastnik został trafiony futbolówką po interwencji Marcina Flisa. Gol nie został jednak uznany. System VAR wykazał, że atakujący ekipy gości odbił piłkę ręką.

Stal pomimo tego, że z każdą minutą coraz mocniej się broniła, to również była jeszcze w stanie zaatakować. Kilka chwil potem Prokić otrzymał kolejną dobrą piłkę z bocznej strefy boiska, lecz jego strzał pewnie obronił Filip Bednarek.



Goście wrzucili na wyższy bieg dopiero w samej końcówce starcia i w 87. minucie udało im się doprowadzić do wyrównania. Po sporym zamieszaniu w polu karnym Stali piłka trafiła do Pedro Tiby. Ofensywny gracz Lecha momentalnie huknął i trafił do siatki.



Tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego Lech miał jeszcze dwie szanse na zdobycie gola. Najpierw w poprzeczkę trafił Ishak, a już w doliczonym czasie gry po uderzeniu głową słupek obił Hubert Sobol.



13. kolejka Polska - Ekstraklasa

1 1 Stal Mielec Lech Poznań Bednarek Czerwiński Šatka Crnomarković Kraweć Puchacz Tiba Ramírez Moder Kamiński Ishak Gliwa Brankov Kościelny Flis Żyro Getinger Prokić Tomasiewicz Domański Dadok Zjawiński SKŁADY Stal Mielec Lech Poznań Michał Gliwa Filip Bednarek 78′ 78′ Bozhidar Brankov Chorbadzhiyski Alan Czerwiński Kamil Kościelny Lubomir Szatka Marcin Flis 90′ 90′ Đorđe Crnomarković Mateusz Żyro 61′ 61′ Wasyl Kraweć Krystian Getinger 72′ 72′ Tymoteusz Puchacz 27′ 27′ 74′ 74′ Andreja Prokić 87′ 87′ Pedro Tiba Grzegorz Tomasiewicz 83′ 83′ Daniel Ramirez Fernandez Maciej Domański Jakub Moder 56′ 56′ Robert Dadok 72′ 72′ Jakub Kamiński 74′ 74′ Łukasz Zjawiński Mikael Ishak REZERWOWI Damian Primel Marko Malenica Wojciech Błyszko Filip Borowski 89′ 89′ Petteri Forsell Bohdan Butko Wojciech Lisowski Tomasz Dejewski 56′ 56′ Mateusz Mak Jakub Niewiadomski Mateusz Matras Karlo Muhar 74′ 74′ 89′ 89′ Paweł Tomczyk 72′ 72′ 90′ 90′ Filip Marchwiński Maciej Urbańczyk 72′ 72′ Mohammed Awwad 74′ 74′ Przemysław Maj 83′ 83′ Hubert Sobol