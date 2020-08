Górnik nowym liderem PKO Ekstraklasy. W meczu 2. kolejki zabrzanie pokonali na wyjeździe Stal Mielec 2-0. Bramki strzelili: Paweł Bochniewicz oraz Alasana Manneh.

