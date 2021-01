Aleksandyr Kolew został piłkarzem PGE FKS Stali Mielec. Bułgarski napastnik grał już w przeszłości w mieleckim zespole. Ma też za sobą występy w innych polskich drużynach: Sandecji Nowy Sącz, Arce Gdynia i Rakowie Częstochowa.

"Reprezentował on barwy naszego klubu wiosną 2017 roku, za 'kadencji' Zbigniewa Smółki. Spisywał się bardzo dobrze - strzelił siedem bramek i zaliczył do tego cztery asysty. Po udanych występach w Mielcu odszedł do Sandecji Nowy Sącz, która wówczas wywalczyła awans do ekstraklasy. Występował tam przez jeden sezon, w którym podobnie jak w Stali, zdobył siedem bramek" - zaznaczono we wtorkowym komunikacie Stali.

Po odejściu z Sandecji występował w Arce, a następnie w Rakowie. Przed przyjściem ponownie do Stali grał w Kazachstanie, w drużynie Kajsar Kyzyłorda.

28-latek, który urodził się w Sofii, w zespole dwukrotnych mistrzów Polski (1973, 1976) będzie grał z numerem 92 na koszulce.

"Cieszę się, że wracam do Mielca, to jest mój drugi dom. Mam nadzieję, że utrzymamy się w ekstraklasie" - przyznał w wypowiedzi dla telewizji klubowej.

Po 14 kolejkach ekstraklasy mielczanie zajmują w tabeli przedostanie, 15. miejsce z dorobkiem 13 punktów. Pierwszy mecz ligowy w 2021 roku rozegrają 1 lutego, kiedy to na swoim stadionie zmierzą się ze Śląskiem Wrocław.

