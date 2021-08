Miniony sezon nie należał do udanych w wykonaniu Petteriego Forsella. W 26 meczach zdobył tylko jedną bramkę i zanotował asystę. Stal Mielec nie zabiegała o prolongatę wygasającego kontraktu



W najwyższej klasie rozgrywkowej Fin zaliczył w Polsce w sumie 77 spotkań. Zanim trafił do Mielca, bronił barw Miedzi Legnica oraz Korony Kielce.



Po 15 seriach gier Inter zajmuje czwartą lokatę w fińskiej ekstraklasie (obowiązuje system wiosna-jesień). Do liderującego HJK Helsinki traci 12 punktów.

Petteri Forsell wraca do Finlandii

Dla Forsella to powrót do ojczyzny po dwóch latach nieobecności. Jego ostatnim fińskim pracodawcą był właśnie HJK. W sezonie 2019 filigranowy pomocnik zaliczył w tym zespole tylko dziewięć gier i strzelił jednego gola.



W latach 2013-19 rozegrał w drużynie narodowej 12 spotkań (jedno trafienie na koncie). Jako uczestnik eliminacji Euro 2020 liczył na udział w turnieju finałowym. Po wyjeździe do Polski przestał się jednak cieszyć zainteresowaniem selekcjonera.

