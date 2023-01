Gwiazdor odchodzi! Rekordowe pieniądze dla polskiego klubu

Hamulić przyszedł do Stali przed obecnym sezonem. Od razu został gwiazdą PKO Ekstraklasy. W 17 ligowych meczach strzelił 9 goli, dzięki czemu, znalazł się na czele klasyfikacji strzelców, wspólnie z Davo , który również zawitał do naszej ligi i był objawieniem w Wiśle Płock .

Hamulić odchodzi do Francji. Rekord transferowy Stali Mielec

22-latek już jednak nie pomoże Stali. Fantastyczne półrocze w naszej lidze wystarczyło, aby zainteresowały się nim kluby z lepszych lig. "Sportowe Fakty" donoszą, że doszło do porozumienia i Hamulić zostanie sprzedany.

Napastnik ma zagrać w 12. drużynie Ligue 1, FC Toulouse. Stal ma na nim zarobić 2 mln euro. To rekord w historii klubu z Podkarpacia. Jednak ok. 30 procent tej sumy trafi do poprzedniego pracodawcy Hamulicia - litewskiego DFK Dainava.