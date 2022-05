Europoseł ostro do prezesa Kuleszy: To syf i obrzydliwe złodziejstwo!

Piotr Jawor Stal Mielec

Nie milkną echa kontrowersji po meczu Lechia Gdańsk – Stal Mielec. - To co zrobili sędziowie było obrzydliwym złodziejstwem – napisał do Cezarego Kuleszy, prezesa PZPN-u europoseł Tomasz Poręba, prywatnie kibic Stali Mielec.

Zdjęcie Cezary Kulesza / Rafal Oleksiewicz / PressFocus / NEWSPIX.PL / Newspix