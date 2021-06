To była druga przygoda Serba w Stali. Po raz pierwszy do Mielca trafił tuż po starcie sezonu 2015/16, kiedy zespół występował jeszcze w II lidze. Prokić pomógł w awansie klasę wyżej, a następnie przeniósł się do GKS-u Katowice.

Serb do Mielca wrócił dwa lata później. I znowu zanotował awans (sezon 2019/20), a także stał się pierwszym strzelcem gola dla Stali w Esktraklasie po 24 latach przerwy. W zakończonych niedawno rozgrywkach Prokić wystąpił w 29 spotkaniach, zdobywając dwie bramki.

Zdjęcie Andreja Prokić / Adrian Mielczarski / East News

