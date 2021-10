Lech - Śląsk: Jacek Magiera po meczu z Lechem. WIDEO WIDEO |

Choć Śląsk Wrocław przegrał z Lechem Poznań aż 0-4 w meczu na szczycie 10. kolejki PKO Ekstraklasy, trener wrocławian Jacek Magiera starał się szukać po spotkaniu pozytywów: - Tylu ludzi dzisiaj przyszło nie tylko na Lecha, ale też na drużynę, która była na drugim miejscu w tabeli. Będziemy pracować, by tak było też na innych stadionach – mówił. - Wiedzieliśmy, że im dłużej Lech nie będzie w stanie zdobyć gola, tym bardziej będzie nerwowy, a ta szybko stracona bramka wpłynęła na nasze założenia przedmeczowe. Trybuny poniosły dzisiaj Lecha do dalszej gry, my wyciągniemy wnioski z tej lekcji.