Śląsk Wrocław. Trener Jacek Magiera przed meczem z Jagiellonią Białystok. Wideo WIDEO |

Jacek Magiera w poniedziałkowym meczu z Jagiellonią w Białymstoku zadebiutuje w roli pierwszego trenera Śląska Wrocław. "Nie mamy wpływu na to, co było. Mamy za to wpływ na to, co przed nami i musimy się na tym koncentrować. Najważniejsze, co przed nami" - zapowiedział szkoleniowiec.