Mączyński ostro o sytuacji z faulem i żółtą kartką. Wideo WIDEO |

- Jeśli my wykonujemy swoją pracę na sto procent, to tego też oczekujemy od sędziów – powiedział po meczu Legia – Śląsk (0-0) pomocnik wrocławskiego zespołu, Krzysztof Mączyński, odnosząc się do sytuacji, w której został podyktowany rzut wolny, a on sam został ukarany żółtą kartką.