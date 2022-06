Sezon 2021/22 zakończył się dla wrocławskiej ekipy fatalnie. Widmo spadku wisiało do praktycznie ostatnich kolejek, a przecież mówimy o zespole, który rok wcześniej wywalczył sobie miejsce w europejskich pucharach.

Po zakończeniu rozgrywek rozstano się z trenerem Piotrem Tworkiem, a nowym szkoleniowcem został Ivan Djurdjević. Trener, który Chrobrego Głogów doprowadził do finału barażu o Ekstraklasę. Z klubem ze stolicy Dolnego Śląska podpisał umowę do czerwca 2024 roku. Zaraz potem Śląsk poinformował, że pozyskał Martina Konczkowskiego. To zaskoczenie, że "Konczi" żegna się z Piastem. W gliwickim klubie występował przez 5 lat. Zdobył z ekipą z Górnego Śląska mistrzostwo Polski w 2019 roku, grał w europejskich pucharach, będąc jednym z kluczowych graczy w talii trenera Waldemara Fornalika, z którym wcześniej przez kilka lat pracował razem w Ruchu Chorzów. Zresztą w Piaście był postrzegany jako zawodnik doświadczonego śląskiego szkoleniowca, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jego znakiem firmowym były dokładne podania, dośrodkowania i asysty.

Teraz ich świadkiem będą kibice Śląska. 28-letniemu Konczkowskiemu kończył się kontrakt z klubem z Gliwic. Miał wolę pozostania w Piaście, ale jak się okazuje lepszą ofertę złożył Śląsk i to tam przez najbliższe dwa, a może nawet trzy lata, bo umowę podpisaną z opcją przedłużenia, zawodnik będzie występował.

Mocno na niego liczą

- Do naszej drużyny dołącza bardzo wartościowy obrońca, który wchodzi w najlepszy wiek dla piłkarza i jest w stanie dać zespołowi naprawdę wiele. Martin to boczny obrońca, ale pokazał już, że potrafi również zagrać wyżej, jako wahadłowy lub pomocnik. Ma na swoim koncie blisko 300 meczów w Ekstraklasie, zdobył mistrzostwo Polski i brązowy medal, będąc przez lata podstawowym zawodnikiem Piasta Gliwice, a wcześniej Ruchu Chorzów. Liczymy na jego umiejętności i doświadczenie - mówi cytowany przez oficjalną stronę Śląska Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy wrocławskiego klubu. Bilans Konczkowskiego w Piaście, to 164 występy, 5 bramek i 24 asysty. Ciekawe, jak wszystko w przypadku "Koncziego" będzie wyglądało w Śląsku?

