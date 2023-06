Zamieszanie wokół klubu Ekstraklasy. Jest zaskakująca oferta

Miniony sezon był bardzo burzliwy dla wszystkich związanych ze Śląskiem Wrocław, bo klub do ostatniej kolejki drżał przed spadkiem do Fortuna I Ligi. Ostatecznie powracającemu w roli ratownika Jackowi Magierze udało się rzutem na taśmę utrzymać zespół w elicie. Wiadomo już, że trener zostanie w klubie także na kolejny sezon, mimo że w klubie trwa rewolucja, która pochłonęła kilka wysoko postawionych dotychczas osób. Gmina Wrocław podjęła także decyzję o sprzedaży klubu. Początkowo oferty w ramach przetargu miały spływać do 5 czerwca, ten termin przedłużono jednak o 11 dni.