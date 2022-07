Z Hiszpanii do Ekstraklasy. Grał w La Liga, wybrał polski zespół

Nehuel urodził się w Argentynie, ale przygodę z piłką nożną zaczynał w Hiszpanii. Był zawodnikiem m.in. Villarrealu, Realu Betis Sevilla, drugiej drużyny Barcelony skąd trafił do Olypiakosu Pireus. Grecji nie podbił i szybko wrócił do Hiszpanii, gdzie występował w Deportivo de La Coruna, Realu Oviedo i Tenerivie. W tym ostatnim zespole w rundzie wiosennej rozegrał cztery mecze.

Dyrektor sportowy Śląska Dariusz Sztylka komentując transfer stwierdził, że bardzo liczy na jego kreatywność w ofensywie.

"Trafia do nas zawodnik z ogromnymi możliwościami, które pokazywał już na bardzo wysokim poziomie, grając wiele spotkań w La Liga i na jej zapleczu. Matias ma potencjał, by stać się niezwykle ważną postacią naszej ofensywy. Bardzo liczymy na jego szybkość i niekonwencjonalność pod bramką rywala. To zawodnik, który potrafi notować dobre liczby, a tego oczekujemy od ofensywnych graczy" - dodał.

Nehuel ma na swoim koncie również występy w młodzieżowej reprezentacji Hiszpanii, z którą w roku 2015 zdobył mistrzostwo Europy do lat 19.

Dla Śląska to szósty zawodnik, który dołączył latem do zespołu trenera Ivana Djurdjevica. Wcześniej kontrakty podpisali: Martin Konczkowski, Rafał Leszczyński, Jakub Lutostański, Michał Rzuchowski i John Yeboah. Bardzo możliwe, że do wrocławskiej drużyny dołączy jeszcze lewy obrońca.

Pierwszy mecz o ligowe punkty Śląsk zagra 15 lipca w Lubinie z KGHM Zagłębiem Lubin.

marw/ co/