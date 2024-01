Wielki talent opuści Ekstraklasę. Ośmiocyfrowa oferta nie do odrzucenia?

Karol Borys to nieprzeciętny talent ze Śląska Wrocław , który zadebiutował w Ekstraklasie w maju 2022 r., jeszcze przed ukończeniem 16 roku życia. Na arenie międzynarodowej był podporą reprezentacji Polski , która wiosną 2023 r. walczyła dzielnie podczas mistrzostw Europy U-17. Podopieczni trenera Marcina Włodarskiego grali zupełnie jak nie Polacy, ofensywnie i do przodu. Reprezentacja Polski dotarła do półfinału, w którym przegrała z Niemcami 3-5. Borys strzelił w tamtym turnieju trzy gole i wpadł w oko wielu obserwatorom z najlepszych europejskich klubów.

Karol Borys trafi ze Śląska Wrocław do włoskiej Fiorentiny?

Można dwojako patrzeć na tego typu ruchy. Z jednej strony istnieje tendencja, by coraz młodsi zawodnicy akceptowali pierwszą-lepszą ofertą i wyjeżdżali na zachód za chlebem. Z drugiej strony, być może lepiej by było by zawodnik najpierw zaistniał w polskiej lidze, w znanym sobie i przyjaznym otoczeniu, blisko domu rodzinnego. Uznawany za ogromny talent Karol Borys wystąpił ledwie 10 razy w Ekstraklasie i to w wymiarze raczej epizodycznym.