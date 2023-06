Po pierwsze: utrzymać Śląsk

Magiera był trenerem Śląska od marca 2021 roku do marca 2022, gdy został zwolniony. Jego kontrakt ważny był jednak do końca sezonu 2022/2023, z czego pod koniec rozgrywek postanowili skorzystać wrocławscy działacze. Po zwolnieniu Ivana Đurđevicia swoje kroki skierowali właśnie do Magiery, który podjął się misji ratowania pogrążonego w kryzysie klubu.