Oba zespoły w tabeli dzieli tylko punkt, ale po reakcjach kibiców można mieć wrażenie, że zespoły znajdują się po przeciwnych stronach tabeli.

Po ostatniej wyjazdowej porażce z Wartą Poznań, zawodnicy Śląska zostali zmuszeni przez kibiców do oddania koszulek . Ale w poprzedniej kolejce przegrała też Cracovia. I to u siebie, po słabej grze, z Górnikiem Łęczna. Po tamtym spotkaniu o groźbach wobec piłkarzy nikt jednak nie myślał.

Reklama

Wszystko dlatego, że we Wrocławiu rozbudzono apetyty. Pod wodzą Jacka Magiery drużyna złapała oddech i długo była niepokonana w Ekstraklasie. Wystarczyło jednak kilka potknięć, zjazd na dziewiąte miejsce w tabeli i cierpliwość kibiców skończyła się.

Cracovia jest o dwie pozycje niżej, ale przy Kałuży dopiero trwa budowa nowego zespołu. Ma o to zadbać Jacek Zieliński, który ograł już mistrza i wicemistrza Polski, ale poległ z Wisłą w Płocku i przede wszystkim u siebie z Górnikiem Łęczna.

- Mamy coś do udowodnienia po tym spotkaniu, podobnie jak Śląsk, więc spotkają się dwa ranne zespoły. Doceniamy klasę wrocławian, wierzymy, że jesteśmy w stanie przechylić szalę na swoją korzyść. Chcemy powalczyć o pełną pulę - zaznacza trener Zieliński.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wybierz z nami TOP 10 interwencji bramkarzy fazy grupowej Ligi Mistrzów. WIDEO Polsat Sport



Jacek Magiera, szkoleniowiec Śląska: - Cracovia szuka swojego stylu i tożsamości. Dziś grają inaczej niż wcześniej. Trener Zieliński jest doświadczonym szkoleniowcem, ma ogromną wiedzę i potrafi budować bardzo dobrą drużynę. Dziś ten zespół staje się dziś bardziej polski i trzeba to sobie otwarcie powiedzieć - podkreśla szkoleniowiec .



Dziś w drużynie gospodarzy na pewno nie zagrają kontuzjowany od dłuższego czasu Mark Tamas, a także Mateusz Praszelik i Diogo Verdasca. Do treningów z zespołem wrócił już Krzysztof Mączyński, który musiał poddać się przymusowej kwarantannie. Z kolei w Cracovii z powodu kontuzji nie wystąpią Thiago i Lukas Hrosso, a Marcos Alvarez i Filip Balaj nie załapali się do kadry meczowej .

Śląsk Wrocław - Cracovia Kraków. Kiedy mecz?

Spotkanie Śląsk Wrocław - Cracovia w sobotę o godz. 17.30. Transmisja w Canal+ Sport, relacja tekstowa na Sport.Interia.pl

PJ