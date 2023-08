To nie żart. Polski klub chciał byłego gracza Chelsea. Wkroczyli Hiszpanie

Ta historia jest tak zaskakująca, że aż wywołuje uśmiecha na ustach. Śląsk Wrocław zarzucił sieci na Bryana Fiabema, byłego zawodnika Chelsea, a głównym rywalem klubu z Ekstraklasy był... Real Sociedad, uczestnik tegorocznej Ligi Mistrzów. Ostatecznie, co nie jest wielkim zaskoczeniem, młody napastnik postawił na transfer do Hiszpanii. - Zawodnik do ostatniego momentu rozważał umowę tylko z dwoma zespołami - Śląskiem lub Realem. Wybrał ten drugi. Choć w negocjacjach pokonaliśmy wiele innych... - napisał David Balda, dyrektor sportowy Śląska.