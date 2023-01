To już oficjalne. Śląsk Wrocław rozwiązał kontrakt z byłym kadrowiczem

Śląsk Wrocław doszedł do porozumienia z Krzysztofem Mączyńskim w sprawie rozwiązania jego kontraktu, który miał być ważny do czerwca 2024 roku. Rozmowy z tym temacie trwały od dawna. Przez ostatnie pół sezonu środkowy pomocnik należał do klubowych rezerw, które grają w III lidze, jednak i tam nie był ważną częścią zespołu.