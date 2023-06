To ci dopiero heca. Czołowy piłkarz "uciekł" z Ekstraklasy? Jest komunikat

Niecodzienna historia toczy się w Śląsku Wrocław, a jej głównym bohaterem pozostaje John Yeboah. Jak donosi "Super Express", niemiecki napastnik odmówił powrotu do Polski po wakacyjnej przerwie. Nie zamierza kontynuować kariery w PKO Ekstraklasie. Klub nakłada na niego kary finansowe za każdy dzień nieobecności. Piłkarz miał się pojawić we wtorek, ale ostatecznie do tego nie doszło. Wypatrywany będzie ponownie w środę.