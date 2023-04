Szykuje się niespodziewany powrót do klubu Ekstraklasy. Oferta już złożona

Jacek Magiera został zdymisjonowany z funkcji pierwszego trenera Śląska Wrocław w marcu ubiegłego roku. Formalnie nadal jednak pozostaje pracownikiem klubu. Jego kontrakt zachowuje ważność do końca bieżącego sezonu.

Wiele wskazuje na to, że to właśnie ten szkoleniowiec otrzyma misję ratowania Śląska przed degradacją. Na sześć kolejek przed metą zmagań drużyna zajmuje w tabeli 16. lokatę. To oznacza miejsce w strefie spadkowej.