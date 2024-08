W taki sposób Śląsk pożegnał się z europejskimi pucharami

To wręcz niewyobrażalne, ile wydarzyło się w polskim futbolu w czwartkowy wieczór. Trzy zespoły stoczyły niezapomniane - z różnych względów - boje - i dwa z nich awansowały do kolejnej rundy eliminacji europejskich pucharów. Legia Warszawa i Wisła Kraków grają dalej, z kolei Śląsk Wrocław, pomimo odniesienia zwycięstwa nad St. Gallen (3:2) , pożegnał się już z marzeniami o rozgrywkach międzynarodowych. Drobnym pocieszeniem dla "Wojskowych" może być dołożenie kolejnej cegiełki w rankingu UEFA, ale dziś nikt we Wrocławiu o tym nie myśli .

Śląsk zgłosi sprawę do UEFA

Tuż po ostatnim gwizdku swojej frustracji nie próbował nawet ukryć Jacek Magiera. "Po meczu byłem w pokoju sędziowskim z jednym z małych chłopców, który płakał i powiedziałem do sędziego Strukana: "powiedz mu, co zrobiłeś". To on wypchnął mnie ze swoim asystentem i trzasnął drzwiami. To była jego reakcja na to, co się wydarzyło. Pokazał, że nie panował nad swoimi emocjami" - wyjawił szkoleniowiec Śląska.