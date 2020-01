W meczu sparingowym rozegranym na Cyprze piłkarze grającego w PKO Ekstraklasie Śląska Wrocław pokonali FK Liepaja z Łotwy 2-0. Gole dla ekipy z Dolnego Śląska strzelili Robert Pich i Przemysław Płacheta.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener Śląska Laviczka po 0-2 z Cracovią. Wideo INTERIA.TV

Dla Śląska był to ostatni mecz sparingowy rozegrany podczas zgrupowania na Cyprze. Wcześniej przegrał z FK Teplice 1-2 i pokonał FK Ufa 1-0. W środę wrocławianie wracają do Polski i do rozpoczęcia rundy wiosennej będą trenować na własnych obiektach.

Reklama

W planach podopieczni czeskiego trenera Vitezslava Laviczki mają jeszcze mecz kontrolny z FC Hradec Kralove, który zostanie rozegrany 2 lutego.

Śląsk Wrocław - FK Liepāja 2-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Pich (40.), 2-0 Płacheta (69.)



Śląsk Wrocław: Dariusz Szczerbal (46. Bartłomiej Frasik) - Kamil Dankowski (46. Bartosz Boruń), Piotr Celeban, Diego Živulić, Mariusz Pawelec - Sebastian Bergier (46. Przemysław Płacheta), Jakub Łabojko (73. Konrad Poprawa), Marcin Szpakowski (46. Przemysław Bargiel), Róbert Pich (61. Damian Gąska), Filip Marković (79. Grzegorz Kotowicz) - Piotr Samiec-Talar (46. Erik Expósito).

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę PKO Ekstraklasy