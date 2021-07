W tym spotkaniu drużyny Śląska nie będzie mógł poprowadzić Jacek Magiera. Przed wylotem do Estonii u szkoleniowca potwierdzono bowiem zarażenie koronawirusem. Zastąpi go asystent, Tomasz Łuczywek.



Trener Śląska zdecydował się na grę z wahadłowymi w ustawieniu 3-4-3. Mimo braku najlepszego strzelca Śląska z poprzedniego sezonu, Erika Exposito, w przedniej formacji zagra trzech piłkarzy. Hiszpana z meczu przeciwko Paide Linnameeskond wyeliminowała kontuzja. Z kolei w obronie brakuje Israela Puerto, który rozstał się z klubem i odszedł do Jagiellonii Białystok.



Rywal polskiego zespołu zagra w ustawieniu 4-3-3. Największą gwiazdą Paide jest środkowy obrońca Ragnar Klavan, który wrócił do Estonii, po ponad 15-letnim pobycie za granicą.





Wyjściowe składy na mecz Śląsk Wrocław - Paide Linnameeskond

Śląsk: Szromnik - Lewkot, Golla, Tamás - Janasik, Mączyński, Praszelik, Sztiglec - Sobota, Pich, Bergier

Paide: Aksalu - Ojamaa, Konda, Klavan, Saliste - Mool, Yusif, Frołow - Tur, Anier, Luts



