Śląsk Wrocław wznowił treningi

Piłkarze grającego w Lotto Ekstraklasie Śląska Wrocław wznowili treningi po świątecznej przerwie. Czeski trener Vítězslav Lavička zmienił nieco plan przygotowań do wiosny i "Wojskowi" poza obozem w Turcji wyjadą też do Szklarskiej Poręby.

Pierwsze zajęcia Śląsk rozpoczął w poniedziałek o godzinie 13. Na piłkarzy czekał trener Lavička, który w zeszłym tygodniu oficjalnie przejął wrocławski zespół. Żaden nowy zawodnik nie pojawił się na razie na Oporowskiej i w kolejnych daniach również nie należy się spodziewać wielkich roszad w kadrze zespołu.

W sumie w poniedziałek pojawiło się 25 zawodników. Indywidualnie trenował Farshad Ahmadzadeh, a Kamil Dankowski z powodu kontuzji w ogóle nie wybiegł na murawę. Nie było również chorego Igorsa Tarasovsa, a po pierwszych testach okazało się, że kłopoty z kostką ma Augusto. Nie było też jeszcze Łukasza Brozia, który dołączy do zespołu we wtorek.

Nie zmieniła się kadra Śląska, ale za to zmieniły się plany przygotowań do wiosennej części sezonu. Za sugestią czeskiego szkoleniowca "Wojskowi" poza obozem w Turcji pojadę również na pięć dni do Szklarskiej Poręby. To drugie zgrupowanie rozpocznie się już 9 stycznia.

Po powrocie do Wrocławia Śląsk ma w planach dwa sparingi - z Chrobrym Głogów i Odra Opole. 20 stycznia wyleci do Turcji, gdzie rozegra jeszcze trzy mecze kontrolne, m.in. z Dinamo Zagrzeb. Ostatnim sprawdzianem będzie pojedynek z SFC Opava, który zostanie rozegrany na tydzień przed startem rundy wiosennej w ekstraklasie.

Śląsk po 20 kolejkach w ligowej tabeli zajmuje 14. miejsce i ma zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową. Pierwszy mecz o punkty wrocławianie rozegrają 9 lutego na własnym stadionie, a ich rywalem będzie Zagłębie Sosnowiec.

Plan przygotowań Śląska Wrocław:

9-13 stycznia zgrupowanie w Szklarskiej Porębie

16 stycznia sparing z Chrobrym Głogów

19 stycznia sparing z Odrą Opole

20-30 stycznia zgrupowanie w tureckim Belek

23 stycznia sparing z Dinamem Zagrzeb (Chorwacja)

26 stycznia sparing z FC Pohang Steelers (Korea Południowa)

29 stycznia sparing z Szachtiorem Soligorsk (Białoruś)

2 lutego sparing z SFC Opava (Czechy)