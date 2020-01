Wojciech Golla uszkodził więzadła krzyżowe przednie i przejdzie operację. Kontuzja wykluczy go z gry na około sześć miesięcy - informuje Śląsk Wrocław.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Okropna kontuzja piłkarki Liverpoolu. Została kopnięta w twarz. Wideo INTERIA.TV

Golla nabawił się urazu w wygranym 1-0 sobotnim sparingu z FC Ufa. Następnego dnia opuścił zgrupowanie drużyny i przyleciał z Cypru do Polski, by przejść szczegółowe badania.

Reklama

Wykazały one uszkodzenie więzadeł krzyżowych przednich w kolanie. W czwartek piłkarz przejdzie zabieg, a następnie będzie czekał go okres żmudnej rehabilitacji, która potrwa około sześć miesięcy. Oznacza to, że 28-latek nie wróci już w tym sezonie na ligowe boiska.

Do tej pory Golla był podstawowym defensorem Śląska. W tym sezonie wystąpił w 19 z 20 spotkań ligowych (w meczu z Rakowem Częstochowa pauzował za kartki).

Trener wrocławskiej ekipy Viteżslav Laviczka może mówić o sporym pechu. Wcześniej, w trakcie listopadowej przerwy reprezentacyjnej, więzadła uszkodził również etatowy prawy obrońca Śląska Łukasz Broź. On także najprawdopodobniej nie zdoła wrócić do gry w bieżącym sezonie.

TB

Ekstraklasa - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy