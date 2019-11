Śląsk Wrocław pozostaje jedyną niepokonaną drużyna ligi na własnym terenie. Tym razem odprawił z kwitkiem Wisłę Kraków, pokonując ją 2-1 i awansując dzięki temu na pozycję wicelidera.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Gorąca sytuacja w klubie. Jażdżyński wyjaśnia. Wideo INTERIA.TV

Kliknij, by przejść do zapisu relacji na żywo z meczu Śląsk Wrocław - Wisła

Reklama

Zapis relacji na żywo na urządzenia mobilne z meczu Śląsk - Wisła

Nieudana premiera Artura Skowronka w roli szkoleniowca Wisły. Krakowianie na ligowe zwycięstwo czekają od 31 sierpnia. Z fatalnym zresztą bilansem - dziewięć meczów bez wygranej i osiem porażek z rzędu.

Podstaw do optymizmu było przed tym meczem dla wiślaków niewiele. W dotychczasowych spotkaniach na obcym terenie zdobyli tylko cztery bramki i ugrali ledwie dwa punkty. Niewiele zmieniał fakt, że w wyjściowym składzie krakowian, po raz pierwszy od niemal trzech miesięcy znalazł się Jakub Błaszczykowski.

To właśnie Kuba otworzył wynik spotkania, pewnie egzekwując rzut karny i jest to jego pierwsze trafienie w tym sezonie. "Jedenastka" podyktowana została za faul Wojciecha Golli na Damianie Pawłowskim. Arbiter decyzję podjął jednak dopiero po analizie wideo. - Wiedziałem, że Golla piłki nie dotknął, a sam się nie przewróciłem - mówił potem Pawłowski. - Nie wiedziałem tylko, czy to na pewno było w polu karnym. Na szczęście jest VAR.

Golla robił wszystko, żeby się zrehabilitować. Pierwsza jego bramka została słusznie nieuznana z powodu ofsajdu. Do wyrównania zdążył jednak doprowadzić jeszcze przed gwizdkiem na przerwę. W doliczonym czasie uprzedził w powietrznym pojedynku Marcina Wasilewskiego i głową umieścił piłkę w siatce.

Początek drugiej odsłony pokazał, że remis nie zadowala żadnej ze stron. Swego dopięli gospodarze, gdy do końcowego gwizdka pozostawał kwadrans. Dwukrotnie strzały piłkarzy Śląska blokowali wiślacy, ale przy trzeciej próbie byli już bezradni. Po uderzeniu "Mąki" piłka odbiła się jeszcze od... siedzenia Boguskiego i wpadła do siatki.

Krakowianie nie byli już w stanie odwrócić losów spotkania. Niewiele brakowało, by przegrali wyżej, ale skorzystali na nieskuteczności Roberta Picha. W tabeli wciąż są bliscy dna - mają tyle samo punktów (11), co zamykający stawkę ŁKS.

Śląsk wskoczył na pozycję wicelidera i pozostaje jedyną drużyną Ekstraklasy bez domowej porażki.

Śląsk Wrocław - Wisła Kraków 2-1 (1-1)

Bramki: 0-1 Błaszczykowski (9. karny), 1-1 Golla (45. głową), 2-1 Mączyński (77.)

Żółta kartka: Mączyński (45+2.).

Sędzia Daniel Stefański (Bydgoszcz).

Widzów 13 155.

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Ranking piłkarzy Ekstraklasy - sprawdź!