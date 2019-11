- To będzie trudniejszy mecz, bo Wisła po zmianie trenera dostała na pewno dodatkowy pozytywny impuls - powiedział przed spotkaniem 16. kolejki Ekstraklasy z Wisłą Kraków trener Śląska Wrocław Viteżslav Laviczka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Gorąca sytuacja w klubie. Jażdżyński wyjaśnia. Wideo INTERIA.TV

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Śląsk Wrocław - Wisła Kraków!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

Patrząc na ligową tabelę zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu we Wrocławiu są gospodarze. Śląsk aktualnie zajmuje piąte miejsce, a Wisła Kraków jest ostatnia. Na dodatek "Wojskowi" mają na koncie serię trzech zwycięstw z rzędu, a "Biała Gwiazda", która w przerwie na reprezentację zmieniła trenera (Macieja Stolarczyka zastąpił Artur Skowronek), ostatnich siedem pojedynków przegrała.

Trener Laviczka podchodzi do niedzielnego meczu bardzo ostrożnie. "To będzie trudniejsze spotkanie, bo do Wisły przyszedł nowy trener i zespół na pewno dostał pozytywny impuls. Wiemy, w jakiej sytuacji jest Wisła, ale to nie jest takie proste w piłce i nie oznacza, że czeka nas łatwa wygrana. Przygotowujemy się na trudny mecz i nie możemy myśleć, że przyjeżdża do nas ostatni zespół w tabeli" - skomentował Czech.

W podobnym tonie wypowiedział się obrońca Śląska Wojciech Golla, który przy okazji zauważył, że krakowianie w wielu z przegranych meczów prezentowali się lepiej niż to wskazywał wynik.

"Wisła gra dobrze w piłkę. W kilku tych przegranych meczach tracili gole i punkty trochę pechowo. Nowy trener może coś zmienić i dlatego musimy być skoncentrowani przez pełne 90 minut, aby nie dać się zaskoczyć. Musimy zagrać agresywnie i konsekwentnie realizować swoje założenia taktyczne" - dodał.

Szkoleniowiec "Wojskowych" zgodził się z tezą, że obrona Wisły ma braki, ale w niedzielę może to wyglądać już znacznie lepiej.

"Mają swoje problemy w obronie, ale mają też jakość w ataku. Mają dobrych zawodników, którzy potrafią zrobić różnicę. Na pewno z nowym trenerem mocno pracowali, aby lepiej funkcjonowała obrona" - dopowiedział.

Śląsk będzie musiał sobie radzić bez Jakuba Łabojki, który musi pauzować za żółte kartki.

"Kuba grał ostatnio bardzo dobre, ale będziemy musieli sobie radzić bez niego. Mamy przygotowany plan B" - krótko skomentował Czech nie chcąc zdradzać, kto ewentualnie zastąpi Łabojkę w środku pola.

Śląsk jest jedyną drużyną w Ekstraklasie, która w tym sezonie nie przegrała na własnym boisku. Z drugiej strony dwie ostatnie wizyty Wisły we Wrocławiu kończyły się wygraną krakowian - 1-0 i 2-0. Ostatni raz "Wojskowi" wygrali z "Białą Gwiazdą" w 2017 roku (1-0).

Początek meczu Śląsk - Wisła Kraków w niedzielę 24 listopada o godz. 17.30.



Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy