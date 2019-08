Trener Śląska Wrocław Viteżslav Laviczka przed meczem Ekstraklasy z Lechią przyznał, że spodziewa się bardzo trudnego meczu w Gdańsku. - Lechia będzie bardzo zmobilizowana i zmotywowana - powiedział.

Śląsk po pięciu kolejkach Ekstraklasy ma na koncie 13 punktów i jest liderem tabeli. Czeski trener "Wojskowych" przyznał, że zdaje sobie sprawę, iż nie we wszystkich wcześniejszych spotkaniach jego ekipa była lepsza od rywala.

"Muszę przyznać, że szczęście na początku sezonu jest po naszej stronie. Ale nie byłoby tego szczęścia, gdybyśmy mocno nie pracowali. Dajemy z siebie maksimum na boisku, mamy dobrą organizację gry i ciężko wszyscy pracują. Stąd się biorą sytuacje bramkowe i gole. Mamy dużo radości, ale zdajemy sobie sprawę, że nie byliśmy lepszą drużyną we wszystkich meczach, ale walczyliśmy i przyszło zwycięstwo. Musimy dalej robić swoje" - dodał.

Teraz w sobotę wrocławian czeka wyjazd do Gdańska na mecz z Lechią, która zajmuje szóste miejsce w tabeli. Zespół trenera Piotra Stokowca w tym sezonie u siebie jeszcze nie wygrał, ale też nie przegrał (0-0 z Wisłą Kraków, 1-1 z Jagiellonią Białystok).

"Lechia ma nie tylko bardzo dobrą linię pomocy, ale cały zespół jest mocny. Właśnie jesteśmy po analizie i widzieliśmy, że są silni tak samo w obronie, jak i w ofensywie. Ten mecz to będzie dla nas duże wyzwanie" - skomentował trener Śląska.

Po pauzie za cztery żółte kartki do gry wraca Krzysztof Mączyński, który ma pewne miejsce w wyjściowej jedenastce. W ostatnim spotkaniu zastąpi go Michał Chrapek i zaprezentował się na tyle dobrze, iż nie jest wykluczone, że też znajdzie się w wyjściowym składzie.

"Michał zrobił dobrą robotę. Miał elementy, które zrobił bardzo dobrze, miał takie, które mógł nieco lepiej, ale walczył dla całej drużyny i jestem zadowolony z jego postawy. Czy zagra on, czy Jakub Łabojko, a może jeszcze ktoś inny, to się okaże. To jest problem dla trenera, ale pozytywny. Musicie zobaczyć, jaka jest intensywność treningów, jaka jest walka o miejsce w składzie. To mnie bardzo cieszy" - przyznał Laviczka.

W poprzednim sezonie w Gdańsku padł remis 1-1, a we Wrocławiu wygrała Lechia 2:0. Ostatni raz "Wojskowi" na stadionie rywala wygrali w 2014 roku (4-1).

"Jak zawsze koncentrujemy się na własnej grze. Czeka nas daleka droga do Gdańska i trudny przeciwnik, który będzie bardzo zmotywowany i zmobilizowany. Ale my dalej będziemy robić swoje i dalej chcemy grać o zwycięstwo" - zapowiedział trener Śląska.

Początek meczu w sobotę o godz. 17.30.



