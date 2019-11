Śląsk Wrocław. Viteżslav Laviczka: Piast u siebie jest bardzo groźny

Przed meczem z Piastem Gliwice w 17. kolejce Ekstraklasy trener Śląska Wrocław Viteżslav Laviczka przyznał, że jego podopiecznych czeka bardzo trudne spotkanie. "Piast ma mocny zespół, a u siebie są wyjątkowo groźni" - dodał.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbigniew Boniek dla Interii: O poziomie Ekstraklasy nie będę mówił. Wideo TV Interia

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Piast Gliwice - Śląsk Wrocław!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

Na konferencji przed meczem z Piastem trener Śląska bardzo pochlebnie wypowiadał się o rywalu i kilka razy podkreślił, że jego zespół czeka trudne spotkanie.

"To mistrz Polski, a to wielka sprawa. Ostatnio przegrali z Lechem w Poznaniu, ale to mocny zespół, zwłaszcza u siebie. Do tego podobno wracają do gry Tom Hateley i Tomasz Jodłowiec, a to bardzo ważni dla nich zawodnicy" - powiedział czeski szkoleniowiec.

Piast to jeden z tych przeciwników, który nie "leży" wrocławskiej ekipie. Zwłaszcza w spotkaniach wyjazdowych, gdzie ostatni raz "Wojskowi" wygrali 17 maja 2009 roku.

"Nie znałem tej historii. To tylko potwierdza, że czeka nas bardzo trudny mecz. Pojedziemy tam z nastawieniem, aby rozegrać jak najlepsze spotkanie i z wiarą, że możemy uzyskać korzystny wynik" - skomentował.

Śląsk będzie musiał sobie radzić bez Łukasza Brozia, który w środę przeszedł zabieg po urazie zerwania więzadeł w kolanie. Po pauzie za kartki wraca środkowy pomocnik Jakub Łabojko, ale to nie oznacza, że wyjdzie w podstawowym składzie, bo zastępujący go Chorwat Diego Zivulic zagrał przeciwko Wiśle Kraków bardzo dobrze.

"Diego zagrał bardzo dobrze, ale Kuba wcześniej też grał bardzo dobrze. To dla nas problem, ale taki pozytywny problem. Na kogo się zdecydujemy, tego jeszcze nie wiem. Mamy konkurencję w składzie i to mnie bardzo cieszy" - przyznał trener Śląska.

Po 16 kolejkach "Wojskowi" w tabeli zajmują trzecie miejsce, a Piast jest piąty. Sobotni pojedynek będzie więc starciem o umocnienie pozycji w czołówce ligowej tabeli.

"Jak na każdy wcześniejszy mecz, tak też na Piast przygotowujemy coś specjalnego, jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry. W każdym cyklu treningowym nad tym pracujemy, wcześniej robiąc analizę rywala, czyli jak się ustawiają obrońcy, czy bramkarz. Wydaje mi się, że tak robi chyba każdy zespół w ekstraklasie" - powiedział Czech.

Śląsk do pojedynku z Piastem przystąpi mając cztery wygrane z rzędu. Jeżeli wrocławianie zdobędą trzy punkty również w Gliwicach, wyrównają klubowy rekord zwycięstw z rzędu z sezonu 1976/77, kiedy pierwszy raz zdobywali mistrzostwo Polski.

Początek meczu Piast - Śląsk w sobotę o godz. 17.30.



Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy