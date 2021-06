Śląsk Wrocław. Victor Garcia Marin nowym piłkarzem klubu

Victor Garcia Marin to 27-letni lewy defensor, którzy w przeszłości występował także na pozycji skrzydłowego. Hiszpan ostatnio grał na drugim szczeblu rozgrywkowym w Hiszpanii, a dokładniej w CD Castellon.



W poprzednim sezonie łącznie wystąpił w 27 spotkaniach (25 w lidze i dwa w Copa del Rey) i udało mu się zaliczyć jedną asystę.

- Jesteśmy zadowoleni, że trafia do nas zawodnik, który grał regularnie na zapleczu jednej z najlepszych lig świata. Victor to piłkarz dysponujący bardzo dobrym dośrodkowaniem, ma świetnie ułożoną lewą nogę. Jest szybki i potrafi odważnie zagrać w ofensywie - powiedział na łamach oficjalnej strony klubu dyrektor sportowy Dariusz Sztylka.



PKO Ekstraklasa. Victor Garcia Marin nowym piłkarzem Śląska Wrocław

- To dla mnie pierwszy zagraniczny klub i cieszę się, że trafiłem właśnie tutaj. Chciałem podjąć nowe wyzwanie, a propozycja Śląska była bardzo konkretna. Wiem, że to duży klub, z bogatą historią, należący do ścisłej czołówce w Polsce i jestem bardzo zmotywowany, by pomóc drużynie osiągać kolejne sukcesy - dodał Victor Garcia Marin.



W ostatnich dniach Śląsk ogłosił także transfer Maksymiliana Boruca , a klub wzmocnili ponadto Petr Schwarz, Javier Hyjek i Kacper Radkowski.



PA