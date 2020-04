Piłkarze Śląska Wrocław 4 maja mają wrócić do treningów na boisku, ale będą to zajęcia jedynie indywidualne. - Jednemu zawodnikowi będzie przysługiwało pół boiska - zdradził trener przygotowania motorycznego Michał Polczyk.

Po zawieszeniu rozgrywek Ekstraklasy piłkarze Śląska przez dwa tygodnie trenowali indywidualnie w domowych warunkach według ustalonych programów. Ponieważ jasne było, że liga szybko nie wznowi rozgrywek, dostali wolne, ale od zeszłego tygodnia ponownie ćwiczą. W przyszłym tygodniu piłkarze wejdą w kolejny etap przygotowań do ponownej gry i zaczną zajęcia na boisku.

Trener przygotowania motorycznego wrocławskiego zespołu przyznał, że będą obowiązywały jednak pewne ścisłe obostrzenia.

- Jednemu zawodnikowi będzie przysługiwało pół boiska i do tego będzie jeden trener. Treningi będą rozłożone na cały dzień, a przerwy między nimi takie, aby zawodnicy się nie spotykali. Nie będzie też wchodzenia do szatni, bo każdy zawodnik będzie musiał przyjechać już w stroju treningowym i w tym stroju wrócić do domu. Piłkarz ma mieć też z sobą wodę do picia, chociaż oczywiście jakaś zapasowa zawsze będzie przygotowana - opowiedział.

Kolejnym etapem będą treningi w grupach i dopiero na dwa tygodnie przed wznowieniem rozgrywek drużyna będzie ćwiczyć razem. Polczyk przyznał, że na tę chwilę forma zawodników jest niewiadomą, bo żadne zajęcia w warunkach domowych nie zastąpią normalnego treningu.

- Planujemy wykonać piłkarzom testy i dopiero wtedy się okaże, w jakim punkcie jesteśmy. Na podstawie tych testów zagadki zostaną rozwikłane. Wszyscy w lidze jesteśmy w takiej samej sytuacji. Trzeba szukać takich rozwiązań, aby przygotować się jak najlepiej do gry. Trening nigdy nie jest schematem, bo pojawiają się nowe okoliczności, kontuzje czy zmienia się kalendarz. I teraz właśnie mamy nowe okoliczności i musimy sobie z tym poradzić - dodał.

Po wznowieniu rozgrywek intensywność grania będzie bardzo duża, bo wstępny kalendarz zakłada mecze co trzy dni. Według Polczyka to może zrodzić kolejne problemy.

- Spodziewam się, że może być wzrost urazów u piłkarzy. Zespoły, które mają szerszą kadrę, będą miały lepiej. Polskie drużyny nie grają jednak w europejskich pucharach i kadry nie są obszerne - to po pierwsze. Po drugie - nasi zawodnicy nie są przyzwyczajeni do takiego kalendarza gier. Ale to nie oznacza, że adaptacja do takiej intensywności meczów nie nastąpi. Sam początek może być jednak trudny - dopowiedział.