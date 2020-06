Czeski trener Viteżslav Laviczka przedłużył umowę z grającym w piłkarskiej ekstraklasie Śląskiem Wrocław do czerwca 2022 roku. "To nie tylko profesjonalista, ale także człowiek z dużą klasą" - powiedział prezes klubu z Dolnego Śląska Piotr Waśniewski.

Laviczka trafił do klubu z Oporowskiej w styczniu 2019 roku i za zadanie miał uratować ekstraklasę dla Wrocławia. Chociaż w pewnym momencie wydawało się, że to się nie uda, Śląsk się wybronił i zakończył sezon na 12. miejscu. W trwających rozgrywkach zespół miał iść w górę i zająć miejsce w górnej ósemce. I to też zostało wykonane, bo po 30. kolejkach zielono-biało-czerwoni zajmują trzecie miejsce w ligowej tabeli.

W poniedziałek klub poinformował, że umowa z Laviczką została przedłużona o kolejne dwa lata.

Prezes Waśniewski po podpisaniu nowego kontraktu zwrócił uwagę nie tylko na dużą fachowość Laviczki.

"Po jego półtorarocznym pobycie w naszym klubie śmiało możemy powiedzieć, że potwierdziły się również informacje, które wcześniej słyszeliśmy na jego temat: to nie tylko profesjonalista, ale także człowiek z dużą klasą, który darzy szacunkiem każdą osobę, z którą przychodzi mu pracować" - dodał.