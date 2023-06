Śląsk Wrocław sprowadzi piłkarza słynnego klubu? Rozmowy trwają

Żukowski zagra we Wrocławiu?

Żukowski trafił do Szkocji półtora roku temu. W Glasgow nie przebił się do podstawowego składu i kilka miesięcy później trafił na wypożyczenie do Lecha Poznań. Na Bułgarskiej również nie zrobił furory i klub z Wielkopolski nie zdecydował się na skorzystanie z zapisanej w umowie klauzuli wypożyczenia. Żukowski musiał więc wrócić na Ibrox Stadium.

Jednak wszystko wskazuje na to, że Polak nie zagrzeje tam miejsca. Według informacji Interii Sport coraz bliżej jest roczne wypożyczenie Żukowskiego do Wrocławia. Zespół trenera Magiery poszukuje wzmocnień i jak usłyszeliśmy, 21-latek ma wkrótce trafić na Dolny Śląsk.

Śląsk poszukuje wzmocnień

Sprawa co prawda nie jest jeszcze przesądzona, ale według naszych informatorów w ciągu najbliższych dwóch dni powinna się wyjaśnić. Żukowskim mają interesować się także inne polskie ekipy, ale to do Śląska ma mu być najbliżej. Byłby to pierwszy letni transfer klubu.