Piłkarzami, którzy pozostaną w Śląsku do końca sezonu są Łukasz Broź, Bartosz Boruń, Michał Chrapek, Kamil Dankowski, Filip Marković, Robert Pich oraz Dariusz Szczerbal.



We Wrocławiu szczególnie zadowoleni mogą być z pozostania w drużynie Chrapka, Picha oraz Markovicia, którzy wiosną byli podstawowymi zawodnikami Śląska. Wątpliwe jednak, by większość z nich została w klubie na przyszły sezon.

Śląsk zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli Ekstraklasy, ale utrzymuje kontakt z czołówką. Do wicelidera Piasta Gliwice traci tylko cztery punkty, a dopiero dziś zagra swój mecz w trwającej kolejce. Rywalem drużyny Viteżslava Laviczki będzie Cracovia.



