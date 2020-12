Śląsk Wrocław przerwał serię bez porażki Rakowa! Piłkarze z Częstochowy byli niepokonani w 11 poprzednich spotkaniach, lecz tym razem musieli uznać wyższość rywala. Gospodarze wygrali 1-0 po bramce Bartłomieja Pawłowskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dawid Błaszczykowski, Marek Koźmiński i Zbigniew Lach pożegnali Adama Musiała. wideo INTERIA.PL

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa



Reklama

Piłkarze Rakowa w poprzedniej kolejce bardzo długo męczyli się z Wartą Poznań, a do bramki trafili dopiero w doliczonym czasie gry. Mecz ze Śląskiem miał podobny przebieg i pomimo przewagi ekipy z Częstochowy, goście nie zdołali objąć prowadzenia przed przerwą.



Pierwsze ostrzeżenie wysłał Ivi Lopez po mocnym uderzeniu z rzutu wolnego. Pędząca piłka zmierzała do bramki, lecz nie zdołała zaskoczyć dobrze dysponowanego Michała Szromnika, który pojawił się w bramce za Matusza Putnocky'ego. Słowacki golkiper pierwszy raz opuścił spotkanie, odkąd wzmocnił drużynę z Wrocławia (sezon 2019/2020). Powodem absencji piłkarza była kontuzja.

Dwukrotnie bramce gospodarzy zagroził jeszcze Kamil Piątkowski. Defensor ekipy gości najpierw spróbował oddać strzał, lecz piłka nie znalazła drogi do bramki. Kilka chwil później zdecydował się na podanie, jednak tym razem uderzenie również byłoby dobrym wyborem.



Gracze Śląska próbowali odpowiedzieć na ataki Rakowa, jednak oprócz kilku uderzeń z dystansu, Jakub Szumski nie miał więcej pracy.



Druga część gry mogła się o wiele lepiej rozpocząć dla gości. Lopez świetnie znalazł się w polu karnym, zabrał się z piłką i oddał strzał z bocznej strefy pola karnego. Pędząca futbolówka odbiła się jednak od słupka. Dobrą akcję wypracował sobie również Marcin Cebula. Ofensywy gracz Rakowa oddał strzał, gdy Szromnik wyszedł z bramki, lecz z linii bramkowej wybił ją Israel Puerto.



Z każdą kolejną minutą coraz więcej miejsca na boisku zdobywali piłkarze Śląska. W 64. minucie Bartłomiej Pawłowski dobrze złamał akcję do środka i oddał strzał. Futbolówkę pewnie wybił jednak Jakub Szumski. Golkiper gości nie popisał się za to kilka minut później. Ponownie uderzał ofensywny gracz Śląska, lecz tym razem bramkarz Rakowa interweniował bardzo niefortunnie i piłka wpadła do bramki. Wcześniej trąciła jeszcze jednego z defensorów.



Goście nie dali się całkowicie zepchnąć do defensywy, jednak rywale czujnie się bronili. Dwukrotnie bramce Śląska zagrozili Vladislavs Gutkovskis i Oskar Zawada. Obaj napastnicy próbowali uderzać głową, lecz ich próby nie znalazły drogi do bramki.



O wiele groźniej zrobiło się jednak w doliczonym czasie gry. Najpierw mocny strzał z powietrza oddał Igor Sapała, a po chwili efektownym uderzeniem popisał się Schwarz. Pierwszą próbę zatrzymał Dino Sztiglec, a następnie dobrze interweniował Szromnik.

Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl! Kliknij tutaj!

PA



12. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-12-05 17:30 | Stadion: Stadion Miejski | Arbiter: Marciniak Śląsk Wrocław Raków Częstochowa 1 0 DO PRZERWY 0-0 B. Pawłowski 71'

1 0 Śląsk Wrocław Raków Częstochowa Szromnik Janasik Puerto Tamás Štiglec Pawłowski Mączyński Zylla Pałaszewski Pich Expósito Szumski Piątkowski Niewulis Schwarz Tudor Sapała Tijanič Cebula Kun Gutkovskis López SKŁADY Śląsk Wrocław Raków Częstochowa Michał Szromnik Jakub Szumski Patryk Janasik 85′ 85′ Kamil Piątkowski Israel Puerto Andrzej Niewulis Márk Tamás Petr Schwarz Dino Sztiglec 88′ 88′ Fran Tudor 71′ 71′ Bartłomiej Pawłowski Igor Sapała Krzysztof Mączyński David Tijanič 56′ 56′ Marcel Zylla 84′ 84′ Marcin Cebula 62′ 62′ Maciej Pałaszewski 46′ 46′ Patryk Kun 82′ 82′ Robert Pich Vladislavs Gutkovskis 82′ 82′ Erik Alexander Exposito Hernandez 84′ 84′ Iván López Álvarez REZERWOWI Dariusz Szczerbal Branislav Pindroch Mariusz Pawelec Maciej Wilusz 56′ 56′ Mateusz Praszelik Petar Mamić Rafał Makowski 46′ 46′ Daniel Bartl Mathieu Scalet 88′ 88′ Piotr Malinowski 62′ 62′ Waldemar Sobota 84′ 84′ Daniel Szelągowski 82′ 82′ Fabian Piasecki Marko Poletanović 82′ 82′ Piotr Samiec-Talar Daniel Mikołajewski 84′ 84′ Oskar Zawada