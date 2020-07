Śląsk Wrocław. Przemysław Płacheta przechodzi badania przed transferem do Norwich City

Przemysław Płacheta nie znalazł się w kadrze meczowej Śląska Wrocław na niedzielne spotkanie z Lechią Gdańsk. Jak się okazuje, ma to związek z transferem utalentowanego skrzydłowego, który przechodzi właśnie testy medyczne przed podpisaniem kontraktu z Norwich City.

Do takich informacji dotarł portal Weszlo.com. Płacheta jest już o krok od finalizacji swoich przenosin do Anglii, a kwota odstępnego, która zasili konto Śląska, ma oscylować w granicach dwóch mln euro, co trzeba uznać za sporą promocję.



22-latek był bowiem w minionym sezonie jednym z najlepszych młodzieżowców na boiskach PKO Ekstraklasy. Zachwycał przede wszystkim szybkością - pięć z 10 najszybszych sprintów sezonu należy właśnie do niego. Najwyższa prędkość, jaką mu zmierzono, to 35,22 km/h.



Z czasem trenujący pod okiem Vitezslava Laviczki skrzydłowy nabierał coraz większej piłkarskiej ogłady i w rundzie wiosennej potrafił nie tylko z łatwością wyprzedzać rywali, ale też podejmować coraz lepsze boiskowe decyzje.



Najprawdopodobniej już w najbliższym sezonie Płacheta będzie mógł sprawdzić swoje umiejętności na Wyspach, broniąc barw Norwich. W sezonie 2020/21 "Kanarki" będą występować w Championship, po tym jak z hukiem spadły z Premier League.



