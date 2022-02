Śląsk Wrocław Piłkarz Śląska przeprasza kibiców i oferuje 100 biletów na derby

W specjalnym komunikacie wydanym przez wrocławski klub można przeczytać m.in.: "Śląsk Wrocław dołącza się do akcji, zachęcając wszystkich kibiców (i nie tylko!) do zaangażowania. Wrocławski klub na rzecz fundacji przekaże 19,47 procent wpływu ze sprzedaży biletów na niedzielny mecz z Zagłębiem Lubin. Liczba nawiązuje oczywiście do roku 1947, w którym powstał nasz klub".

Wojna na Ukrainie. Śląsk Wrocław pomaga

Śląsk Wrocław przy okazji poinformował, że akcję prowadzoną przez fundację można wspomóc przekazując paczki z żywnością, środkami opatrunkowymi, śpiworami, czy środkami higieny osobistej do jednej z wrocławskich szkół.

- Wojna tocząca się na Ukrainie sprawia, że mieszkańcy tego kraju oraz uchodźcy potrzebują silnego wsparcia z innych krajów. Wrocław mocno włącza się do pomocy, wspierając m.in. Lwów i jego mieszkańców. Z tych terenów wywodzi się wielu mieszkańców Dolnego Śląska i jego stolicy - podkreślił klub z Wrocławia w komunikacie.