Naszym przewodnikiem po Hapoelu Beer Szewa, rywalu Śląska Wrocław w meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy, jest izraelski dziennikarz Yossi Medina. Rodzinnym miastem Mediny jest Beer Szewa, dlatego o Hapoelu wie więcej niż sami zawodnicy tego klubu. No dobrze, powiedzmy, że wie tyle samo.

Śląsk Wrocław - Hapoel Beer Szewa. Kto w składzie gości?

Rozgrywki ligowe w Izraelu rozpoczną się dopiero pod koniec sierpnia, dlatego to jaką drużynę zobaczymy w meczu ze Śląskiem Wrocław pozostaje zagadką. W poprzedniej rundzie Hapoel z łatwością rozbił bułgarską drużynę Arda Kyrdżali, ale mecze z Polakami będą na pewno trudniejsze. Po sezonie w drużynie zaszły bardzo duże zmiany, większość graczy podstawowej "11" to nowi rekruci. Jednym z zawodników, którzy opuścili Hapoel był Portugalczyk Josue, który przeszedł do Legii Warszawa. To był jeden z kluczowych graczy, jednak jego wpływ na drużynę był tak dominujący, że po jego odejściu gracze czują się bardziej komfortowo i swobodnie.

Reklama

Kibicuj naszym na IO w Tokio! - Sprawdź

Studio Ekstraklasa na żywo w każdy poniedziałek o 20:00 - Sprawdź!

Śląsk Wrocław - Hapoel Beer Szewa. Oczekiwania w Izraelu

W Izraelu jest sporo emocji przed czwartkowymi meczami. Poza Hapoelem Beer Szewa, w eliminacjach Ligi Konferencji Europy zagrają jeszcze dwie drużyny - Maccabi Tel-Awiw i Maccabi Haifa. Te trzy drużyny są uważane za część tzw. "Wielkiej Piątki" w Izraelu, każdy ich mecz przyciąga szczególną uwagę w mediach. Zespół Hapoelu Beer Szewa zakwalifikował się do fazy grupowej Ligi Europy w trzech z ostatnich pięciu sezonów - dotarcie do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy jest jednym z jego celów w rozpoczynających się rozgrywkach.

Śląsk Wrocław - Hapoel Beer Szewa. Najlepszy okres w historii klubu

Obecnie klub przeżywa najlepszy okres w historii. Hapoel został założony w 1949 r., dwa mistrzostwa Izraela zdobył w latach 70. XX wieku, trzy pozostałe w latach 2016-18. Wśród klubów będących aktualnie w czołówce izraelskiej ligi Hapoel Beer Szewa ma najkrótszą tradycję. Pozostałe czołowe kluby mają dłuższą historię, dlatego ich kibiców możesz spotkać w całym Izraelu. Hapoel Beer Szewa opiera się głównie na lokalnej społeczności. Fani tego klubu są z Beer Szewy, a jeśli nie to ich rodzice są stąd. Beer Szewa to miasto położone na pustyni Negew, największe miasto w południowym regionie Izraela. W mieście mieszka około 200 tys. mieszkańców, cały region zamieszkuje ok. 500 tys.

Śląsk Wrocław - Hapoel Beer Szewa. Alona Barkat na czele klubu

Na czele Hapoelu Beer Szewa stoi kobieta. To nieczęsta sytuacja w futbolu nie tylko izraelskim, ale i na całym świecie. Alona Barkat jest jedyną kobietą właścicielem klubu w Izraelu. Gdy w 2016 r. Hapoel pokonał Inter Mediolan 2-0 w meczu Ligi Europy niemiecki tabloid "Bild" nazwał ją "Angelą Merkel futbolu".

Rodzina Barkat jest bardzo znana w Izraelu. Bracia Nir i Eli Barkat są dwoma biznesmenami zaangażowanymi w przemysł high-tech. Alona jest żoną Eliego, zawsze bardzo interesowała się futbolem, miała silny związek z klubem Maccabi Tel-Awiw. W 2007 r. Alona Barkat kupiła Hapoel Beer Szewa, kiedy klub był w drugiej lidze.

Alona Barkat próbowała też swoich sił w polityce, kiedy startowała do parlamentu w 2019 r. Wystartowała z listy jednej z partii prawicowych, ale partia nie przekroczyła progu i opuściła scenę polityczną. W 2020 r. po rozpoczęciu pandemii koronawirusa, po tym jak nie udało się dojść do porozumienia z piłkarzami w sprawie obniżki pensji, Barkat ogłosiła, że opuszcza Hapoel, a wszystkie prawa i obowiązki scedowała na swego adwokata. Jednak w lutym 2021 r. pani Barkat pokazała, że stara miłość nie rdzewieje i powróciła do Hapoelu.

Śląsk Wrocław - Hapoel Beer Szewa. Sytuacja zdrowotna w Izraelu

Izrael miał kilka wspaniałych miesięcy, ponieważ byliśmy jednym z pierwszych państw, które uzyskały zbiorową odporność. Niestety, w ostatnich tygodniach następuje eskalacja liczby zakażeń COVID-19, w związku z tym rząd może wprowadzić pewne ograniczenia. W Izraelu kluby mogą przyjmować na trybuny dowolną liczbę widzów, by wejść na stadion trzeba być zaszczepionym lub zademonstrować negatywny wynik testu PCR. Oczywiście ujemny wpływ na frekwencję na meczu ze Śląskiem, będzie miał fakt, iż nie zostanie on rozegrany w Beer Szewie, o czym wspomniałem wcześniej. Macierzysty stadion Hapoelu (Turner Stadium) jest w remoncie, więc mecz ze Śląskiem Wrocław zostanie rozegrany na stadionie HaMoshava w Petah Tikva, który jest bliżej Tel-Awiwu niż Beer Shewy.

Śląsk Wrocław - Hapoel Beer Szewa. Maor Melikson i reszta

Przed bardzo udanymi występami w Wiśle Kraków, Maor Melikson występował w Hapoelu Beer Szewa, do tego klubu powrócił również na koniec kariery. To jeden z najważniejszych zawodników w historii klubu z Beer Szewy. Oprócz niego legendarny status ma Eljaniw Barda. To wychowanek klubu z Beer Szewy, dorastał w drużynie młodzieżowej i był kluczowym graczem w awansie z drugiej ligi w 2001 r. Potem Barda grał w Maccabi Hajfa, Hapoelu Tel-Awiw i wyjechał do Belgii, by przez sześć lat występować w Genk. Jego czas w Belgii był niesamowity, stał się jednym z najlepszych strzelców drużyny i poprowadził klub do zdobycia mistrzostwa Belgii w 2011 r. Wprowadzał do drużyny młodzieńca o nazwisku Kevin de Bruyne. W 2013 r. Barda wrócił do Izraela i poprowadził Hapoel Beer Szewa do zdobycia trzech kolejnych mistrzostw w latach 2016-18. Niestety, w 2018 r. musiał przejść na emeryturę, po tym jak podczas treningu doznał zatrzymania akcji serca.

Maciej Słomiński