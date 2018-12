Marcin Przychodny nie jest już prezesem występującego w Ekstraklasie Śląska Wrocław. Jego miejsce zajął Piotr Waśniewski, który kierował już klubem w latach 2008-13 i zdobył m.in. mistrzostwo Polski.

Śląsk jest spółką, w której większościowy pakiet akcji posiada miasto Wrocław i można się było spodziewać, że po wyborach samorządowych i wyborze nowego prezydenta dojdzie do zmian w kierownictwie klubu.



W czwartek rano przedstawiciele ratusza poinformowali, że prezydent Jacek Sutryk przyjął rezygnację dotychczasowego prezesa, a w jego miejsce powołał Waśniewskiego.

Nowy prezes kierował już Śląskiem w latach 2008-13 i był to jeden z najlepszych okresów w historii klubu. W tym czasie wrocławianie sięgnęli po raz drugi po mistrzostwo Polski (2012), wicemistrzostwo (2011) oraz zdobyli Superpuchar Polski (2012). W przeszłości Waśniewski pracował również w koszykarskim Śląsku oraz Turowie Zgorzelec.

Roszada na najważniejszym stanowisku zapoczątkuje prawdopodobnie kolejne zmiany we wrocławskim klubie. Praktycznie przesądzony jest los trenera Tadeusza Pawłowskiego i pozostanie jedynie pytanie, czy dotrwa do końca rundy jesiennej i kto go zastąpi. Kierowana przez niego drużyna spisuje się słabo i w tabeli Ekstraklasy zajmuje 13. miejsce z punktem przewagi nad strefą spadkową.

