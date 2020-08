Śląsk Wrocław udanie zainaugurował sezon 2020/21 w PKO Ekstraklasie, pokonując na własnym stadionie Piasta Gliwice 2-0.

Przed spotkaniem oczy niemal wszystkich kibiców Śląska były zwrócone na Waldemara Sobotę, który powrócił do klubu z Wrocławia po siedmiu latach gry za granicą. To jednak nie on, a dwaj inni piłkarze sprowadzeni latem przyczynili się do mocnego otwarcia tego spotkania.

Gospodarze objęli prowadzenie już w drugiej minucie po bramce Fabiana Piaseckiego, ściągniętego z Zagłębia Sosnowiec króla strzelców minionego sezonu 1. ligi.

Kapitalną asystę przy jego golu zanotował ekspiłkarz Legii - Mateusz Praszelik, wykładając koledze piłkę piętą jak na tacy. 19-letni pomocnik był bardzo aktywny w pierwszej połowie i pokazał, że istnieje w Śląsku życie po Przemysławie Płachecie, jeśli chodzi o obsadę pozycji młodzieżowca.