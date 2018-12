Tadeusz Pawłowski nie jest już trenerem Śląska Wrocław. Jego obowiązki przejmie dotychczasowy asystent Paweł Barylski, który poprowadzi drużynę do końca roku.

Pawłowski objął stanowisko pierwszego trenera w lutym, gdy zastąpił na nim Jana Urbana. Poprowadził Śląsk w 35 meczach, jego bilans to 12 wygranych, 10 remisów i 13 porażek.

O zwolnieniu Pawłowskiego zadecydowała seria sześciu meczów bez wygranej, w tym trzech ostatnich porażek bez strzelonego gola. 65-letni szkoleniowiec pozostanie jednak w strukturach klubu, obejmie posadę dyrektora akademii.



Drużynę Śląska do końca roku poprowadzi Paweł Barylski, dotychczasowy asystent Pawłowskiego. 43-latek już dwukrotnie pełnił funkcję tymczasowego trenera Śląska - we wrześniu 2010 roku oraz na przełomie sierpnia i września 2012 roku.

- Pragnę podziękować zarówno trenerowi Tadeuszowi Pawłowskiemu, jak i trenerowi Pawłowi Barylskiemu, za dojrzałe i odpowiedzialne decyzje w tym trudnym dla nas okresie. Umocniły mnie tylko w przekonaniu, że dobro Śląska Wrocław stanowi dla nich obu najwyższy priorytet - powiedział prezes Śląska Piotr Waśniewski.



- Dziękuję całemu sztabowi szkoleniowemu za wspólną pracę. Dobrze znam i niezwykle cenię Pawła Barylskiego. Uważam go za świetnego fachowca, który ciągle się rozwija. Ufam, że jeśli będzie realizował swoją koncepcję prowadzenia zespołu, przyniesie to oczekiwane efekty. Apeluję zatem, by podążał własną ścieżką również jako I trener w klubie Lotto Ekstraklasy - tymi słowami zmianę ról skomentował dotychczasowy trener Tadeusz Pawłowski.



Śląsk zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli i ma zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową. W grudniu wrocławianie zagrają jeszcze z Koroną Kielce i Pogonią Szczecin.

To już dziesiąta zmiana trenera w tym sezonie Ekstraklasy. Zmiany trenerskie zaczęły się na początku lipca, gdy nominowanego na selekcjonera Jerzego Brzęczka zastąpił Dariusz Dźwigała. Następnie zmiany dotyczyły Legii, gdzie najpierw Aleksandar Vuković zastąpił Deana Klafuricia, a następnie trenerem został Ricardo Sa Pinto.

Dźwigałę z Wisły w dalszej części sezonu zastąpił najpierw Kamil Zieleźnik, a potem Kibu Vicuna, zaś Dariusza Dudka z Zagłębia Sosnowiec zastąpił Valdas Ivanauskas. Z kolei w Lechu Poznań schedę po Ivanie Djurdjeviciu przejęli kolejno Dariusz Żuraw i Adam Nawałka. W Zagłębiu Lubin zwolnionego Mariusza Lewandowskiego zastąpił Ben van Dael.

Rok temu o tej porze kluby Ekstraklasy przeprowadziły dziewięć zmian.



