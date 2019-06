W meczu sparingowym rozegranym w Trzebnicy występujący w piłkarskiej Ekstraklasie Śląsk Wrocław pokonał pierwszoligową Odrę Opole 2-1. Dla obu zespołów był to pierwszy sprawdzian w okresie przygotowawczym.

Gole dla Śląska strzelili Michał Chrapek (9.) oraz Robert Pich (82.) - oba z rzutów karnych. Dla Odry bramkę zdobył Szymon Skrzypczak (20.).

W zespole "Wojskowych" wystąpiło trzech nowych zawodników w porównaniu do poprzedniego sezonu. Całe spotkanie rozegrał w bramce pozyskany niedawno Daniel Kajzer a w wyjściowej jedenastce znaleźli się wypożyczeni wiosną do klubów z niższych lig Konrad Poprawa i Adrian Łyszczarz. Zabrakło za to w Śląsku sprowadzonych Hiszpana Israela Puerto i Chorwata Dino Stiglca.

W Odrze za to wystąpił testowany Kamil Słaby, który ostatnio był piłkarzem Bruk-Bet Termaliki Nieciecza.

Kolejny sparing Śląsk rozegra 28 czerwca z MFK Rużomberok.

Śląsk (I połowa): Kajzer - Dankowski, Poprawa, Golla, Hołownia - Gąska, Łabojko, Łyszczarz, Chrapek, Cholewiak - Szczepan.

Śląsk (II połowa): Kajzer - Broź, Celeban, Golla, Hołownia (65. Dankowski) - Buławski, Pałaszewski, Boruń, Pich, Kotowicz - Bergier.

Odra (I połowa): Krysiak - Miknic, Żemło, Mesjasz, Słaby, Trojak, Niziołek, Błanik, Wdowik, Bonecki, Skrzypczak.

Odra (II połowa): Rosa - Janasik, Wypych, Mesjasz (60. Żemło), Nowak, Niziołek (60. Bonecki), Czyżycki, Janus, Rybicki, Martin, Sobol.