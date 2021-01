Śląsk Wrocław - Novi Pazar 4-1 w meczu sparingowym

Piłkarze występującego w ekstraklasie Śląska Wrocław pokonali 4-1 (3-1) podczas zgrupowania w Turcji w meczu sparingowym Novi Pazar z Serbii. Gole do ekipy z Dolnego Śląska strzelili: Robert Pich, Waldemar Sobota i Bartłomiej Pawłowski, a czwarty był trafieniem samobójczym.

Dla Śląska był to pierwszy sprawdzian w okresie przygotowawczym do rundy wiosennej w ekstraklasie. Trener wrocławian Vitezslav Lavicka wypróbował w sumie 22 piłkarzy, ale nie było wśród nich Krzysztofa Mączyńskiego i Patryka Janasika.



Kolejnym rywalem wrocławian w Turcji ma być Olimpik Donieck a następnie Crvena Zvezda Belgrad. Do kraju mają wrócić 25 stycznia i już 1 lutego rozegrają pierwszy mecz o ligowe punkty ze Stalą w Mielcu.



Śląsk po rundzie jesiennej w ligowej tabeli zajmuje czwarte miejsce i ma sześć punktów straty do prowadzącej Legii Warszawa.