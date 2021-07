Śląsk Wrocław. Nie żyje Jan Caliński - były trener i prezes klubu

Caliński był absolwentem Akademii Wychowania fizycznego we Wrocławiu i czterokrotnie w swojej karierze prowadził tamtejszy Śląsk.



Po raz pierwszy objął drużynę w 1980 roku - wcześniej był asystentem Oresta Lenczyka - i odpowiadał za nią do końca sezonu 1982/83. Kolejne epizody we wrocławskiej ekipie zanotował w rundzie wiosennej sezonu 1995/1996, w rundzie jesiennej sezonu 1997/98 oraz w sezonie 1999/20. W 1982 roku cieszył się z wicemistrzostwa Polski.



Prowadził także między innymi Zjednoczonych Żarów oraz Górnika Wałbrzych.



W latach 2002-2005 Caliński piastował urząd prezesa Śląska.



TB