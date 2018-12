Śląsk Wrocław gra bardzo ważny mecz u siebie z Miedzią Legnica w 1/8 finału Pucharu Polski. Śledź z nami relację na żywo.

Ostatni mecz między Śląskiem i Miedzią zakończył się w Legnicy zdecydowanym zwycięstwem wrocławian 5-0, ale dzisiaj w 1/8 finału Pucharze Polski są oni pod znacznie większą presją. A szczególnie trener Tadeusz Pawłowski, dla którego może to być niezwykle ważne spotkanie o utrzymanie posady. On sam twierdzi, że to najważniejszy mecz w ostatnim czasie.



O ile bowiem wrocławianie dobrze spisują się na wyjazdach i potrafią wysoko wygrywać w Ekstraklasie - właśnie z Miedzią albo nawet z Jagiellonią (4-0) - to na własnym stadionie ponieśli już tej jesieni sześć porażek w dziewięciu meczach.



A Miedź? Po słabszym okresie wreszcie zaświeciło światełko w tunelu, bo legniczanie wygrali u siebie w ostatnia sobotę z Wisłą Kraków 2-0.



Od początku spotkania obydwa zespoły grały bardzo spokojnie, badając się wzajemnie. Pierwszą groźniejszą akcję przeprowadzili gracze Śląska. Po rykoszecie był jednak tylko rzut rożny dla gospodarzy. Chwilę później próbował Golla głową, ale piłka przeszła obok słupka. W 20 minucie zawodnicy Miedzi mieli dużo szczęścia. Po niepewnej interwencji Sapeli, który minął się z piłką, w dobrej sytuacji znalazł się Cholewiak, ale jego strzał z woleja też okazał się niecelny.

Po dwóch kwadransach Śląsk miał zdecydowanie więcej z gry, posiadał dużą przewagę, ale nie było tego widać w wypracowanych, klarownych sytuacjach. Miedź rzadko wychodziła z kontrami, ale jeśli już udawało jej się przedostać na pole karne gospodarzy - jak po akcji i dośrodkowaniu Ojamy - na przedpolu Wrąbla robiło duże zamieszanie. Choć gol dla gości padł w inny sposób, trochę kuriozalny, bo Borja Fernandez wszedł w obronę Śląska jak w masło. Przy biernej postawie defensorów strzelił po ziemi, całkowicie zaskakując bramkarza. Niespodzianka!

W pierwszej połowie Miedź grała statycznie, rzadko próbowała atakować, a jednak jeden celny strzał wystarczył, aby objąć prowadzenie.



Czy strata bramki zmobilizowała dodatkowo piłkarzy Śląska? Po wyjściu na drugą połowę na pewno nie było tego widać. Miedzi dalej udawało się oddalać grę od własnej bramki, a Śląsk nie miał pomysłu, jak przebić się przez szczelną obronę. Raziła niedokładność podań, a mecz przypominał starcie sparingowe.



Śląsk Wrocław - Miedź Legnica 0-1 - trwa II połowa

0-1 Fernandez (43.)



Śląsk: Wrąbel - Broź, Pawelec, Golla, Czotra - Pich, Augusto, Pałaszewski, Gąska (46. Piech), Cholewiak - Robak.

Miedź: Sapela - Żyro, Osyra, Pikk - Zieliński, Purzycki, Fernandez, Miljković - Ojamaa, Forsell, Szczepaniak.

